Libra bate mínima histórica e se aproxima de paridade com o dólar

A primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss, anunciou o maior pacote de corte de impostos do país em 50 anos com o objetivo de evitar uma recessão econômica, mas a proposta caiu como uma bomba no mercado. O custo da redução fiscal será de 45 bilhões de libras, e a maior parte desse montante será financiada pelo aumento da dívida pública. Além disso, a injeção de estímulos na economia acontece em meio a uma forte inflação anual de 9,9%, a maior em 40 anos. O resultado disso tudo para o mercado é um dia de perdas para os índices acionários e de valorização do dólar. A libra esterlina chegou a atingir sua mínima histórica contra o dólar e se aproximar da paridade com a moeda americana, quando bateu a marca de 1,03 dólar, mas é negociada a 1,07 dólar na manhã desta segunda-feira, 26. “O rendimento de 10 anos do título soberano do Reino Unido atingiu 4% pela primeira vez desde 2010, à medida que investidores aumentam apostas em uma reunião de emergência do Banco Central inglês e no aumento do ritmo e tamanho das altas da taxa de juros do país”, avalia André Perfeito, economista-chefe da Necton. As bolsas europeias e asiáticas, assim como os futuros americanos e brasileiro, também apontam para baixas no início desta semana.

Siga o Radar Econômico no Twitter