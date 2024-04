Latam é considerada a companhia mais pontual do aeroporto de Congonhas

A Latam é a companhia aérea mais pontual do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, nos três primeiros meses de 2024. De janeiro a março, 84% dos 9,4 mil voos da companhia pousaram no aeroporto dentro do horário previsto, segundo a Cirium, empresa especializada em análise de dados da aviação. Ao todo, a Latam transportou de e para Congonhas um total de 1,6 milhão de passageiros no período.