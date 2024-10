A KitKat, marca de chocolates da Nestlé, distribuiu 150 mil chocolates no Rock in Rio. Os cinco espaços da marca no evento receberam mais de 30 mil pessoas, distribuindo quase 120 mil brindes. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Stilingue by Blip, KitKat foi a marca, entre as patrocinadoras, mais comentada durante os primeiros dias do festival.