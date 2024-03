JBS se une a distribuidora e entra no mercado de farmácias de manipulação

A JBS, do setor de alimentos, vai vender colágeno no mercado de farmácias de manipulação. A nova frente de atuação da empresa surge a partir de sua marca Genu-in, que utiliza subprodutos da cadeia bovina para a produção de peptídeos de colágeno e gelatina. A marca firmou uma parceria com a Galena, empresa voltada à distribuição de insumos farmacêuticos, para levar seu colágeno a farmácias de manipulação. A Galena representa cerca de 80% da distribuição nacional de insumos às farmácias de manipulação. Com a iniciativa, a JBS estima alcançar cerca de 8 mil pontos de venda de colágeno em todo o Brasil.

“A decisão pela parceria com a Genu-in está fundamentada no fato de que ela é a única marca no mercado que detém o controle total da cadeia produtiva, desde as fazendas até o produto final. Esse controle e monitoramento da matéria-prima asseguram a produção de qualidade superior e transparência total ao consumidor”, diz Agenor Giuliette Jr, presidente da Galena. “Estamos entusiasmados com essa união, pois representa a entrada em um mercado muito importante para nós”, o executivo complementa.

Siga o Radar Econômico no Twitter