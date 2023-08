Itaú aumenta aposta no investimento em bolsa após três anos

O Itaú elevou a recomendação para investimentos em bolsa de valores aos seus clientes. Depois de três anos, a indicação passou de neutra para +1 — em uma escala que pode chegar a até +3. A recomendação varia de acordo com o perfil do investidor. Para o mais arrojado, de perfil 4, o banco aumentou o peso do investimento em bolsa na carteira de 19% para 28%. No perfil 3, o percentual passou de 14% para 19%. Já para o perfil 2, o peso saiu de 7% para 9,5%. Não há indicação para o perfil 1, de clientes que preferem investimentos mais conservadores. Apesar de um mês de agosto ruim, em que o Ibovespa amargou 17 pregões em queda e apenas 5 em alta, os estrategistas miram no ciclo de cortes nas taxas de juros. “Estamos no início de um ciclo de corte de juros, a inflação está se mostrando mais controlada e o Brasil tem caminhado bem nos últimos 10 anos em relação às reformas”, explicam em carta enviada a clientes.

