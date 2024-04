iPhone, geladeira e TV são os usados mais vendidos na OLX

Os iPhones foram os itens mais vendidos nos três primeiros meses de 2024. É o que revela o estudo da OLX, maior marketplace de classificados de produtos usados, autos e imóveis do Brasil, que avaliou o desempenho de bens de consumo na plataforma no primeiro trimestre. Segundo o levantamento, os celulares da Apple corresponderam a 17% do share de vendas via OLX, na sequência estão artigos para casa, como geladeira, com 10,3%, TV, com 8,6% e cadeira com 7%.