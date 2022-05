Investidores animados nos EUA e, no Brasil, atentos à Eletrobras

VEJA Mercado | Abertura | 17 de maio

Na expectativa de que talvez a inflação nos Estados Unidos já tenha atingido seu pico, os investidores estão animados hoje em Nova York. Os índices futuros de ações sobem com otimismo de que o banco central americano não deve ir além do que já é esperado na alta de juros. Mas todos estão atentos às falas de Jerome Powell na tarde de hoje em evento do Wall Street Journal. Nas commodities, destaque para o petróleo que sobe e já supera os 115 dólares o barril. A alta vem na esteira do aceno da China de que vai dar um alívio nas medidas restritivas para conter o coronavírus. Xangai já está há três dias sem transmissão do vírus.

No Brasil, as atenções se voltam para resultados de empresas como Magalu e Eletrobras. A estatal de energia elétrica aumentou em 70% seu lucro embalado pela queda do dólar no trimestre. Amanhã o Tribunal de Contas da União deve retomar o processo de análise da privatização da empresa.

