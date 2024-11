Internações por câncer de próstata somam custos de quase R$ 50 milhões

As internações por câncer de próstata, o segundo mais comum entre o sexo masculino no Brasil, custaram quase 50 milhões de reais nos últimos seis anos. É o que mostra levantamento feito pela Planisa, em parceria com o DRG Brasil, envolvendo o período de 2019 a setembro de 2024, em 442 hospitais públicos e privados do país.

Foram 19 335 internações registradas durante os cinco anos levantados pelo estudo. Em 2019, foram 1 967 atendimentos hospitalares; em 2020, eles alcançaram 1 803. Já em 2021, o número de internações foi de 2 653 e, em 2022, 3 949. No ano passado, as internações chegaram a 4 738 e, até setembro deste ano, totalizaram 4 225.

Em 2019, foram consumidas 6 294 diárias hospitalares; em 2020, o número chegou a 5 409 e em 2021, a 8 224. Em 2022, as diárias totalizaram 10 267 e em 2023, 11 371. Até setembro deste ano, o número é de 10 140.