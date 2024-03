Internacional tem receita mensal de R$ 9 milhões com sócios-torcedores

O Internacional voltou a registrar um aumento em seu quadro de sócios-torcedores e bateu 136 mil afiliados durante esta quinta-feira, 7. O Inter é o segundo clube do Brasil com mais inscritos, atrás apenas do Palmeiras, com 177 mil. A receita mensal com o programa de sócios chega a quase 9 milhões de reais, e os bons números têm provocado diretamente novos recursos para o departamento de futebol, com investimentos estruturais e a chegada de contratações, casos dos atacantes Enner Valencia, Lucas Alario e Borré, todos com passagens destacadas pelo futebol internacional, além da manutenção de boa parte do elenco.

O crescimento durante todo a temporada passada foi de aproximadamente 20 mil novos sócios. Somente entre os meses de janeiro e fevereiro deste ano, o clube conquistou 10 mil novos sócios. A meta, agora, é chegar aos 150 mil até o meio do ano. A maior parte dos associados tem entre 18 e 29 anos, acompanhados daqueles que possuem entre 30 a 39 anos. Dos 136 mil sócios, 25% do total é formado por mulheres.

Em média durante os jogos no Beira Rio, o Internacional tem levado mais de 60% de seu público formado por sócios-torcedores. Tem sido assim neste começo de ano e também foi desta maneira durante o Campeonato Brasileiro de 2023. Já nos jogos decisivos da Copa Libertadores do ano passado, 100% dos bilhetes foram comercializados e esgotados para quem estava filiado ao programa.