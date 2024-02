Institutos levarão propostas de transição energética para o G20

Às vésperas do encontro do G20, organizações da sociedade civil brasileira realizam, em São Paulo, o primeiro Fórum Brasileiro de Finanças Climáticas, nos dias 26 e 27 de fevereiro. O evento vai debater a importância da integração entre finanças, clima e natureza para uma economia global sustentável e justa, e reunirá integrantes do setor privado nacional e internacional, coalizões empresariais que impulsionam a transformação ecológica, academia, sociedade civil, filantropia e organismos multilaterais econômicos e de financiamento.

O fórum, evento oficial do G20 Social, é uma realização conjunta do Instituto Arapyaú, Instituto AYA, Instituto Clima e Sociedade (iCS), Instituto Igarapé, Instituto Itaúsa, Open Society Foundations e Uma Concertação pela Amazônia. “Cada uma das organizações tem grupos de trabalho com iniciativas específicas. Trataremos desde a industrialização do Brasil com a pegada da transição energética e soluções baseadas na natureza”, diz Patrícia Ellen, fundadora da Aya. “Vamos lançar um documento junto ao Fórum Econômico Mundial para apresentar o cerrado e propor uma estratégia de produção e preservação no bioma, um programa de dois anos de transição energética e mostrar o papel e os potenciais do Brasil”, afirma ela.

Estão confirmadas as participações de Fernando Haddad, ministro da Fazenda; Joseph Stiglitz, Nobel de Economia e professor da Universidade de Columbia; Ilan Goldfajn, presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID); Alok Sharma, presidente da COP26 e da Rockefeller Foundation Climate e Finance Fellow; Antônio Ricarte, do Ministério das Relações Exteriores; Paul Polman, business leader, campaigner, co-author of Net Positive e ex-CEO da Unilever; Laurance Tubiana, CEO da European Climate Foundation (ECF); Txai Suruí, liderança indígena; Izabella Teixeira, ex-ministra do Meio Ambiente; Joaquim Levy, o ex-ministro da Fazenda; e Benoit Bosquet, diretor regional de desenvolvimento sustentável para a região da América Latina e Caribe do Banco Mundial, entre outros.