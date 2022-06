Inflação ataca costume americano de dar gorjeta

A prática americana de dar gorjetas ao pagar por serviços, como restaurantes, cabeleireiros e táxis, não escapou da inflação imponente de mais de 8%, que configura alta histórica de quarenta anos. Com poder de compra abalado, os americanos dão menos gorjetas hoje do que antes da pandemia, segundo dados de pesquisa da CreditCards.com, empresa de serviços financeiros, feita no mês de maio. Em 2019, 49% afirmavam sempre dar gorjeta a taxistas ou ubers e 63% a entregadores de comida, percentuais que caíram para 43% e 57% respectivamente. Segundo os realizadores da pesquisa, um terço dos americanos se comprometeu a dar mais gorjetas em 2020 e 2021 em comparação com anos passados, por conta da vulnerabilidade social exposta pela pandemia, mas os dados indicam que a alta dos preços superou a generosidade. Também foi destacada a possibilidade de a falta de trabalhadores decorrente do mercado de trabalho aquecido piorar a qualidade de alguns serviços, o que contribuiria para que ainda menos pessoas deem gorjetas.

