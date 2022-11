Indefinições no partido de Kassab põem PEC de Lula sob risco

Um cabo de guerra interno em partidos que integram o Centrão virou uma grande dor de cabeça para o governo de transição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), encabeçado pelo vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB) para a aprovação da Proposta de Emenda Constitucional que viabiliza o pagamento do Bolsa Família de 600 reais fora do teto. Um racha no PSD, partido de Gilberto Kassab, entre as alas a favor de Lula e pró-Jair Bolsonaro (PL) coloca em compasso de espera o apoio do partido no Congresso Nacional. Deputados da legenda enfrentam uma disputa por protagonismo por cargos de liderança e por presidências de comissões — e o bloco está andando. Já circula entre deputados uma lista que contempla a divisão das presidências, ainda sob a dependência do posicionamento do partido de Kassab em relação ao governo Lula.

