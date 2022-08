Imóveis têm valorização de até 90% em Balneário Camboriú

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

A região de Balneário Camboriú, no litoral de Santa Catarina, ocupa lugar de destaque como uma das cidades brasileiras em que imóveis mais têm se valorizado. Alguns empreendimentos chegaram a um aumento de 90% em seu valor em menos de um ano. É o caso do conjunto New York Apartments, da construtora Embraed, que teve residências saltando de 2,9 milhões de reais para 5,5 milhões em cerca de dez meses.

Nesse cenário, imóveis se tornam investimentos particularmente atrativos, como conta Bruno Cassola, especialista em mercado imobiliário de luxo. “Na hora de aplicar na caderneta, uma forma mais conservadora de investimento, as pessoas têm o hábito de comparar os juros e estão percebendo como o mercado imobiliário tem oferecido retornos superiores à renda fixa. Cada vez mais vemos pessoas com perfil de investidor comprando imóveis”, diz.

Cassola afirma que a explicação para uma valorização tão vertiginosa se deve em alguma medida à escassez de terrenos para construção a beira-mar e o recente alargamento da faixa de areia em Balneário Camboriú.

Siga o Radar Econômico no Twitter