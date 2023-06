Haddad convergiu o governo para boas práticas econômicas, diz Meirelles

VEJA Mercado em vídeo | 19 de junho.

O mercado financeiro projeta um crescimento maior da economia brasileira em 2023. Pela primeira, o relatório Focus prevê um avanço de mais de 2% no PIB do país. As projeções de inflação seguem em queda. Na edição de estreia do novo formato do VEJA Mercado, o ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, reconheceu a melhora no discurso e na condução da economia do país depois da nomeação de Fernando Haddad para chefiar o ministério.

