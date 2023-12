Há grande resistência para aluguel de carros elétricos, diz CEO da Unidas

VEJA S/A | episódio 10.

A Unidas está sob nova administração depois da venda de ativos para a Localiza. A gestora canadense Brookfield, que administra a Ouro Verde, adquiriu a marca e uma série de lojas e automóveis que foi colocada à venda pela Localiza por determinação do Cade. Em entrevista ao VEJA S/A, o presidente da “nova Unidas”, Cláudio Zattar, afirma que a principal missão da empresa é recuperar a participação de mercado da antiga operação. A companhia abriu 32 lojas em 2023. O ritmo de abertura deve ser mais moderado em 2024 e a eletrificação da frota de locação não é prioridade no momento. Zattar diz que ainda existe uma grande resistência dos consumidores em locar os elétricos em razão dos preços altos e da infraestrutura ainda deficitária do segmento no Brasil.

