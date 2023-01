“Há diversidade e competência”, diz Elena Landau sobre equipe de Simone

Economista da candidatura de Simone Tebet à presidência da República, a economista Elena Landau viu com belos olhos os nomes indicados pela ministra do Planejamento para as secretarias da pasta. “Os nomes todos têm grande competência nas áreas que atuam, técnicos que atuam na Câmara, no Senado ou na própria Esplanada dos Ministérios”, diz. “São pessoas muito técnicas e com suas carreiras dedicadas aos temas do Planejamento, Orçamento e avaliação de política pública”, afirma.

Ao Radar Econômico, Elena fez uma apresentação concisa da experiência de cada um dos secretários e as convergências com suas atribuições no Ministério do Planejamento. “Há diversidade e competência. Essas cobranças sobre raça e gênero são bobas, porque a diversidade vai ficar clara conforme a equipe vai sendo montada e os diretores e adjuntos que serão indicados — com muita capacidade. Reforça a Simone que fez um programa econômico de qualidade, conhece bem as discussões orçamentárias dados os anos no Senado”, afirma ela.

Tebet indicou Gustavo Guimarães como secretário-executivo; Leany Lemos para a Secretaria de Planejamento; Paulo Roberto Bijos para a Secretaria de Orçamento Federal (SOF); e Sérgio Firpo para a de Monitoramento e Avaliação.

Siga o Radar Econômico no Twitter

Continua após a publicidade