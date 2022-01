Guido Mantega “esquece” Dilma Rousseff em artigo para Lula

Escalado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para assinar um artigo para o jornal Folha de São Paulo que contemplasse as diretrizes econômicas de sua candidatura à Presidência da República, o ex-ministro da Fazenda Guido Mantega entortou os números e fez questão de esconder os erros da gestão de Dilma Rousseff embaixo do tapete. No texto, o ex-ministro, que trabalhou nas gestões de Lula e Dilma, argumenta que o crescimento médio do Produto Interno Bruto (PIB) do país entre 2019 e 2022 será de 0,5% por ano, “um pouco melhor do que o decréscimo médio de 0,13% ao ano do governo Temer, entre 2016 e 2018”.

Mantega se esqueceu, no entanto, de alguns detalhes. A ex-presidente foi afastada em maio, com a ratificação de seu impeachment em agosto de 2016. No primeiro ano completo de governo Michel Temer, em 2017, o PIB do país cresceu 1,3%. O ex-ministro ainda escreve: “Entre 2003 e 2014, o PIB brasileiro teve um crescimento médio de 3,5% ao ano, enquanto o desemprego caiu para abaixo de 6% da população economicamente ativa”. Sobre a crise econômica iniciada em 2015, nenhuma linha. O ano foi marcado, vale lembrar, por uma queda de 3,8% da economia do país.

