Guedes parte para cima do mercado: “Vão errar todas”

O ministro da Economia, Paulo Guedes, tem um trunfo para apresentar ao presidente Jair Bolsonaro sobre o crescimento econômico do país. Para driblar o cenário negativo de juros e inflação nas alturas, dólar sobrevalorizado e a economia como um todo andando de lado, como apontado por VEJA na edição desta semana, o ministro vem tentando tranquilizar o presidente, afirmando que as projeções do mercado estão equivocadas e criticando os analistas do setor privado. “Erraram tanto que eu estou cético em relação ao pessimismo do mercado no ano que vem. Vão errar todas”, disse ele a Bolsonaro, segundo pessoas próximas ao ministro.

Apesar de evitar traduzir as projeções em números, Guedes bate na tecla de que o Brasil vai crescer mais do que países desenvolvidos. A defesa baseia-se na leitura de que os analistas locais erraram as leituras a respeito da economia do país durante a pandemia e de que os analistas internacionais, que, segundo ele, não percebem o desarranjo das cadeias produtivas no exterior. Guedes defende que as grandes economias crescem baseadas em estímulos artificiais, coisa que não acontece no Brasil, segundo ele, porque o Brasil já retirou os anabolizantes.

Ainda segundo Guedes, é natural que os investidores estejam céticos graças ao cenário de juros e inflação, mas crê que o Auxílio Brasil e os 800 bilhões de investimentos privados já contratados para o ano podem anular as notícias negativas.

