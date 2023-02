Grupo com Itaú e Península angaria doações ao litoral norte de SP

Com a destruição ocasionada por fortes chuvas no litoral norte de São Paulo no último domingo, 19, o Movimento UniãoBR, que reúne entidades privadas a fim de promover ações de caridade emergenciais, coordena a doação de 50 mil refeições desidratadas e dez filtros de água – cada um com capacidade para atender 500 pessoas – para a região. Até o momento, o banco Itaú, o Instituto Península – braço social da gestora de Abilio Diniz – e a Latam, dentre outros, aderiram à campanha. Fundado com o propósito de mitigar os efeitos da pandemia de Covid-19, o Movimento UniãoBR enviará os itens de apoio aos municípios de São Sebastião e Guarujá nos próximos dias. Além da ação apoiada por grandes empresas, a entidade também recebe doações de pessoas físicas para auxiliar na crise. A ajuda pode ser alocada através do Pix, no qual o CNPJ da organização (41.358.903/0001-26) está cadastrado.

