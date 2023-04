Grupo com Itaú e Mercedes leva médicos ao litoral de SP, ainda em sufoco

Com recursos de entidades privadas, o Movimento União BR leva uma nova infraestrutura de atendimento médico ao Litoral Norte de São Paulo, que segue em dificuldade após a destruição por fortes chuvas em fevereiro. Com intuito de reduzir as longas filas do Sistema Único de Saúde (SUS), o movimento irá instalar três contêineres e uma carreta capazes de prover atendimento médico gratuito aos cidadãos de Juquehy e São Sebastião nesta semana. A meta é atender a cerca de 8 mil pessoas durante os dois meses em que as estruturas ficarão na cidade. Os contêineres ficarão em Juquehy, enquanto a carreta será posicionada no centro de São Sebastião, e vão atender a diferentes especialidades médicas, com profissionais de saúde contratados em parceria com o Instituto Horas da Vida.

“Entramos em ação para auxiliar os desabrigados e os atingidos pelos deslizamentos, fornecendo local para ficar, comida e água. E como o Litoral Norte de SP está enfrentando filas enormes para atendimento médico, vamos apoiar a região com esse serviço”, diz Tatiana Monteiro de Barros, fundadora do UniãoBR.

Desde que o desastre ambiental eclodiu no litoral, o movimento arrecadou seis milhões de reais com apoio de doadores individuais, empresas e entidades. O projeto das unidades de atendimento móvel em saúde é viabilizado por meio de empresas como Itaú, Mercedes, Positivo, Seguradora Zurich, Novartis, entre outras. Entidades como Instituto da Criança, Instituto Far Hinode, Fundação Amor Horizontal, Instituto Bancorbrás e Instituto Gestão da Cidadania também apoiam a iniciativa.

