Greve deixa mercado sem Focus e pode afetar reunião do Copom

A greve dos servidores do Banco Central já dura mais de uma semana e continua com adesão de 60% da classe, sem qualquer evolução concreta nas negociações com o governo. Informações importantes para o mercado como o boletim Focus, relatório de poupança e taxas financeiras estão deixando de ser publicadas, sem data para retornarem. O comando de greve também informa que as atividades preparatórias para a realização da reunião do Copom podem se afetadas. A próxima reunião está marcada para os dias 3 e 4 de maio. Os serviços de tecnologia da informação também foram afetados, mas o comando de greve mudou a estratégia e agora diz que o Pix não será afetado. Até pouco antes do início da grave havia uma ameaça de que as operações poderiam ser afetadas.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.