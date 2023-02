Governo Lula cogita nome forte de gestão de Bolsonaro para posto-chave

Cansado da celeuma entre o Ministério de Minas e Energia e a Casa Civil em torno da nomeação do bolsonarista Bruno Eustáquio para o cargo de secretário-executivo da pasta, o ministro Alexandre Silveira começou sondagens para substituir o candidato fritado. A ex-secretária executiva Marisete Dadald — que ocupou o posto no governo de Jair Bolsonaro — e Agnes Maria da Costa, diretora da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), despontam como favoritos para o cargo.

Apesar de conhecedoras do assunto, sofrem do mesmo mal de Eustáquio: são ligados à gestão passada do ministério e a Bolsonaro. O movimento coloca ainda mais pressão sobre a pasta uma vez que os motivos que levaram à resistência em torno do nome de Eustáquio — o passado ligado ao ex-presidente e a digital na privatização da Eletrobras — possuem ainda mais protagonismo na figura de Marisete, braço-direito do ex-ministro Bento Albuquerque — que continua influente na pasta. Todos os Secretários nomeados na pasta até o momento foram indicações da dupla Bento e Marisete.

