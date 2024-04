Governo de SP vai liberar R$ 60 milhões em subsídio para o agro

O governo do estado de São Paulo vai aportar 60 milhões de reais para subvencionar parte dos juros em compras de tratores pelo agronegócio paulista. O anúncio da medida será feito durante a feira de tecnologia agrícola Agrishow, entre os dias 29 de abril e 3 de maio. A Secretaria de Agricultura e Abastecimento do estado espera que o investimento auxilie na compra de 2,4 mil tratores por pequenos e médios produtores rurais, número quase dez vezes maior ao de 2023, quando o estado fomentou a aquisição de 257 máquinas. O programa, chamado Pró Trator, é realizado em parceria com cooperativas de crédito e executado pelo Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista (FEAP). O subsídio será de 4% do valor dos juros incidentes na operação realizada pelo banco cooperativo conveniado e está limitado ao máximo de 25 mil reais por beneficiário, do valor financiável, deduzido os recursos próprios pagos pelo produtor rural.