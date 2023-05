Governador do Amazonas busca ajuda nos EUA para manter floresta de pé

O governador do Amazonas, Wilson Lima (União Brasil), iniciou uma viagem aos Estados Unidos nesta segunda-feira, 8, com o objetivo de firmar acordos de financiamento e cooperação para preservar a floresta amazônica. Lima se reuniu com representantes governamentais e empresariais e tem reuniões marcadas no Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA, sigla em inglês) e com a organização não governamental WWF, dentre outras instituições. O governador procura meios para implementar o chamado Manaus Action Plan (Plano de Ação de Manaus, em inglês), documento que delimita medidas em prol do meio ambiente e de mitigação das mudanças climáticas. Um dos programas habilitados a receber recursos é o Guardiões da Floresta, que atinge 14 mil famílias em 28 unidades de conservação ambiental.

