Google lança plataforma para PMEs ampliarem presença digital

O Google, em parceria com a Napp, está lançando uma plataforma para digitalizar pequenos e médios negócios. A ferramenta vai conectar de forma gratuita os dados de estoque dos lojistas às tecnologias do Google, incluindo a área de dados, anúncios, chat com clientes e a criação de um site para os negócios que ainda não o tenham. Nesse primeiro momento, a plataforma está disponível para o segmento de farmácias, com cerca de 8 mil lojistas já cadastrados. Até 2024, outros setores devem ser contemplados.

