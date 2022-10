Gol é líder em reclamações entre companhias aéreas, aponta ANAC

Em boletim da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) que detalhou as reclamações de clientes de companhias aéreas no segundo semestre de 2022, a Gol Linhas Aéreas é a primeira colocada em quantidade de reclamações, à frente de Latam e Azul, respectivamente. O destaque positivo foi para a Azul, com 45,8 reclamações a cada 100 mil passageiros, o menor número entre as três companhias. Do outro lado, a Gol figura com 119,7 reclamações e, na mesma escala, a Latam aparece com 101,1. Quando considerado o setor como um todo, incluindo empresas internacionais que atuam no Brasil, a média de reclamações foi de 105,1 a cada 100 mil clientes, um resultado 37,4% menor que o observado no segundo trimestre de 2021.

Mesmo com a má colocação da Gol quanto à quantidade de reclamações, a companhia tem um indicador em que foi melhor que a concorrência, é a que responde críticas de clientes com mais agilidade, em um intervalo de 2,2 dias. Nesse quesito, a Latam figura na pior posição entre as empresas brasileiras, demorando 5,9 dias em média para responder aos questionamentos de clientes. A Azul ficou no meio do caminho, com 4,6 dias de demora. Considerando o quadro geral, o tempo de respostas foi reduzido em 1,4% em comparação com o mesmo período do ano anterior. Por outro lado, o índice de satisfação dos clientes com as aéreas caiu 7,4%, chegando a uma nota de 3,1 em escala de um a cinco.

