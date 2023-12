Gigante do varejo comemora vendas no Natal, apesar da decepção do Serasa

Não é bem assim que as vendas do Natal de 2023 frustraram os varejistas. Por trás dos números fracos apresentados nesta semana pelo Serasa, está uma mudança no hábito de consumo das famílias. Pesos-pesados do setor garantem que as vendas deste fim de ano superaram 2022. Segundo dados compilados por uma gigante da tecnologia, os pagamentos via PIX passaram de 34% para 40% do volume total comercializado nos dias anteriores a 25 de dezembro. Além disso, os pagamentos com cartões de débito e crédito aumentaram de 2% a 2,5%, a depender da bandeira, entre o ano passado e este.

Todo este movimento é explicado pela maior bancarização do brasileiro, que tem quebrado recordes. Somente 3% dos adultos não possuem uma conta corrente ou um cartão de crédito, de acordo com o Instituto Locomotiva.

Os consumidores não precisam mais se sujeitar às análises de crédito para conseguir um crediário e nem sair de casa para encher a árvore de presentes.