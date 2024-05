Gestora da Ipiranga Lubrificantes quer ganhar força em óleos isolantes

A Iconic, líder em lubrificantes no Brasil e gestora das marcas Ipiranga Lubrificantes e Texaco, quer ampliar em 10% a sua participação no mercado nacional de óleos isolantes para equipamentos elétricos. O setor movimenta mais de 45 milhões de litros de óleo por ano e é considerado estratégico para os planos de crescimento da companhia no país. A empresa investiu mais de 2 milhões de reais na expansão da sua unidade de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, para a produção e distribuição da nova linha Ipivolt, parte do portfólio Ipiranga Lubrificantes.