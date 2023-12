Gasto com presente de Natal deve cair 35% em 2023, aponta pesquisa

O gasto médio dos consumidores com cada compra de Natal deve ficar em torno de 230 reais na celebração de 2023, uma queda de 35% frente ao valor médio do ano anterior, de 351 reais. Apesar da menor disposição em relação ao gasto com cada presente, as vendas do período devem movimentar um montante equivalente ao de 2022, de mais de 5 bilhões de reais, sugerindo que a quantidade de compras a ser efetuada será maior. As projeções são da Spot Metrics, startup de inteligência de dados.

Os segmentos mais buscados para compras neste Natal são os de roupas, calçados, cosméticos e perfumes, e brinquedos, com cerca de 57%, 38%, 36% e 34% das respostas dos consumidores, respectivamente, que puderam apontar mais de uma categoria no estudo. Trata-se da mesma ordem de preferência registrada em 2022. Quanto aos métodos de pagamentos que devem ser utilizados na hora da compra, o cartão de crédito segue na liderança, preferencial para quase 49% dos respondentes. Já o Pix perdeu apelo entre os consumidores, indo de 42%, em 2022, para 30% das respostas.

