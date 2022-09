Garcia usa volume de investimentos em SP para atacar Tarcísio

Animada com os resultados do último Datafolha, a campanha de reeleição de Rodrigo Garcia (PSDB) vem aumentando o tom contra o candidato Tarcísio de Freitas (Republicanos) na disputa pelo governo de São Paulo. A equipe preparou um programa que aponta os recursos destinados pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DNIT, vinculado ao Ministério da Infraestrutura — o qual Tarcísio de Freitas comandou durante quase toda a gestão do presidente Jair Bolsonaro. O vídeo mostra um ranking do Orçamento da União em 2022 aos governos para investimentos em estradas, mostrando São Paulo na última posição.

Santa Catarina aparece em primeiro na listagem, com 259,3 milhões de reais. Logo depois, vêm estados como Bahia e Rio Grande do Sul, cujos repasses somam mais de 200 milhões para cada. No meio da lista, entes como Paraíba e Rio Grande do Norte, com cerca de 59 milhões de reais para cada. O estado paulista tem empenhados 14,5 milhões de reais em repasses da pasta. “Ele podia ter ajudado os paulistas, não ajudou. Agora quer sua ajuda para ser governador”, diz a peça, que irá ao ar na noite desta sexta-feira, 16.

