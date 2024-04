Games e alimentação: os hábitos de consumo da geração Z

A geração Z concentrou seus gastos no primeiro trimestre deste ano com games e comida, de acordo com levantamento exclusivo da Ng.Cash, conta digital com foco nos jovens. O levantamento levou em conta as principais marcas e segmentos de interesse de compra, além de tendências de consumo para jovens no período.

De acordo com o levantamento, o setor de games liderou em transações financeiras e soma um total de 48,15% dos gastos da GenZ – e as marcas preferidas foram Free Fire e Roblox.

Na sequência de consumo destacam-se também os segmentos de: Tecnologia (31,49%) em marcas como Apple, Uber, Microsoft e Sony; Lives (12,72%), em empresas como Tiktok e YouTube; Streaming (3,40%), em marcas como Netflix; e Delivery (4,22%), como exemplo a companhia IFood.

O top 5 com os principais interesses de consumo da GenZ nesse começo de ano registra as seguintes marcas: Free Fire; Roblox; Apple; TikTok; e Uber.

Em comparação ao último trimestre de 2023, Free Fire ficou no topo da lista, ultrapassando o Roblox, que ficou na segunda colocação. Em seguida no ranking ficaram companhias como Apple, Tiktok, Uber, Microsoft, iFood, Sony, Netflix e Youtube.