Fundo amplia exportações com 167 mil toneladas de ‘metais verdes’

Exportações do fundo de investimentos Appian Capital Brazil cresceram 23% de janeiro a setembro deste ano. A variação positiva frente ao mesmo período de 2022 se refere à venda de metais necessários para a transição verde da economia, o cobre e o níquel, utilizados em baterias elétricas e painéis solares. Nos nove meses do ano anterior, os três destinos dos metais, América do Norte, Europa e Ásia, compraram 136 mil toneladas. Em 2023, o volume ultrapassa 167 mil toneladas, 84 mil toneladas de concentrado de cobre e 83 mil toneladas de níquel.

No Brasil, o fundo de origem britânica faz a gestão da Atlantic Nickel, voltada ao níquel, e da Mineração Vale Verde, do ramo do cobre. “Nossa produção tem superado as expectativas e estamos operando com nossa capacidade máxima”, diz Milson Mundim, diretor financeiro da Appian Capital Brazil. Até o fim de 2023, a expectativa do grupo é aumentar suas exportações em 10% em relação ao total do ano anterior, de 198 mil toneladas.

