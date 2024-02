Frente de pressão a companhias de energia colhe primeiros frutos no Rio

Sete hospitais e outras 69 instalações consideradas essenciais do estado do Rio de Janeiro tiveram seu fornecimento de energia elétrica restabelecido com prioridade como resultado de pressão do Centro de Gerenciamento de Riscos e Emergência em Energia (CGREE), criado pelo governo estadual em dezembro do ano passado. O CCREE, coordenado pela Secretaria de Energia e Economia do Mar, foi inaugurado com o objetivo de cobrar concessionárias e monitorar o restabelecimento da energia elétrica em locais do tipo, como Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), hospitais e batalhões da Polícia Militar, quando há interrupção. Tanto a concessionária Light quanto a Enel, que operam no estado, mantêm funcionários no CCREE. O governo do Rio de Janeiro agora pressiona por uma modificação da legislação federal sobre energia elétrica para que estados e municípios tenham maior participação em contratos de concessão.