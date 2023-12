Fim do ano concentra 60% do total investido em previdência privada

Um levantamento feito pelo Itaú entre clientes de previdência privada aponta que os meses de novembro e dezembro chegam a concentrar 60% do total de recursos aplicados na modalidade PGBL ao longo dos 12 meses do ano. Os dados indicam que, entre janeiro e outubro, os aportes representam cerca de 40% do volume total investido nestes produtos, enquanto nos dois últimos meses do ano são feitas as demais contribuições, em valores maiores e pontualmente.

O levantamento do Itaú mostra ainda que, em relação à forma de tributação dos recursos, a opção pela regressiva definitiva (quando maior a renda, maior o imposto) representa a maioria do volume investido, com 63% de participação, contra 37% da progressiva compensável (cobrança antecipada que pode ser ajustada na próxima declaração de IR), considerando planos PGBL e VGBL.