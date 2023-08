Fiesp pede fim de incentivos fiscais a montadoras no Nordeste

O presidente da Federação das Industrial do Estado de São Paulo (Fiesp), Josué Gomes, rechaçou a continuidade de incentivos fiscais ao setor automotivo do Nordeste. Em debate sobre a reforma tributária em tramitação no Congresso Nacional, Gomes afirmou que compreende a importância que os incentivos tiveram para o desenvolvimento da região, mas também defendeu seu fim para montadoras já estabelecidas até 2025. “A indústria automobilística paulista se preocupa com a extensão de incentivos fiscais à indústria automobilística no Nordeste”, diz. A fala vem cerca de um mês após a chinesa BYD, voltada exclusivamente à produção de carros elétricos e híbridos, anunciar que vai operar uma fábrica no estado da Bahia — que será beneficiada por isenções fiscais.

