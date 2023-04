Fed volta a abrir a porta para mais altas de juros

Alguns membros do Federal Reserve (Fed), o banco central americano, voltaram a abrir a porta para a possibilidade de novas altas de juros no país. A ampla expectativa do mercado era de que o ciclo de aperto monetário na maior economia do mundo já havia se encerrado, mas o corte surpresa na produção global de petróleo pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) voltou a elevar as incertezas. Uma menor oferta da commodity pode pressionar os preços e provocar mais inflação. Para combater a inflação, os bancos centrais podem subir os juros. De acordo com o presidente do Fed do distrito de Saint Louis, James Bullard, a decisão criou um cenário de incerteza sobre a política monetária americana. “Foi uma surpresa a decisão da Opep, acho que é uma questão em aberto se terá um impacto duradouro“, disse em entrevista à Bloomberg. De acordo com o termômetro em tempo real FedWatch, a probabilidade de uma elevação de 0,25 ponto percentual nos juros americanos é de 60%.

Nos mercados, as bolsas asiáticas e europeias, assim como os futuros americanos, ensaiam uma recuperação nesta terça-feira, 4. Os ativos abrem o dia em leves altas depois de um pregão negativo na véspera em razão dos temores de mais inflação pelo corte na produção de petróleo. No Brasil, o envio do texto da nova regra fiscal do país deve ficar apenas para a próxima semana.

