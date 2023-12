FastShop lança cartão de crédito em parceria com Itaú

O Itaú Unibanco e a FastShop vão lançar um cartão de crédito em parceria, chamado FastShop Pay, com bandeira MasterCard. Será o primeiro cartão do Itaú que roda 100% dentro de um app parceiro — uma novidade para ambas as marcas. O produto oferece benefícios aos clientes, como cashback de 2% em todas as compras feitas na varejista, parcelamento estendido e proteção de preço.

Em pesquisa recente realizada pela FastShop com clientes, segurança e entregas rápidas ficaram entre os principais fatores na hora da compra, além do preço. No momento de decidir, os fatores que são mais levados em conta pelos consumidores são o custo-benefício (para 78% dos clientes); a avaliação de outros clientes (52%) e a força da marca (49%). Para 11% dos clientes, a exclusividade é um destaque importante. A varejista tem mais de 80 lojas em todo o país.