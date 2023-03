Farmacêuticas recorrem a Pacheco por socorro pela autonomia de agências

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), recebeu representantes de seis entidades do setor farmacêutico brasileiro em sua residência oficial na tarde da sexta-feira, 17, para discutir a emenda que retira autonomia das agências reguladoras. A emenda foi inserida na Medida Provisória 1154, que reorganiza os órgãos da Presidência da República e os ministérios do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Os representantes aproveitaram a ocasião para entregar a Pacheco um manifesto em repúdio às mudanças regulatórias advindas da retirada de autonomia das agências, alegando que elas podem abalar investimentos do setor e o acesso da população aos medicamentos. Pacheco, por sua vez, sinalizou que reconhece a importância das agências e que pretende se debruçar sobre o tema pautado pela emenda, apresentada pelo deputado Danilo Forte (União-CE). Mais de dez autarquias, incluindo a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), podem ser atingidas com a medida.

Foram à residência de Pacheco nesta sexta representantes das seguintes associações e sindicatos: FarmaBrasil, Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos (Sindusfarma), Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa (Interfarma), Associação Brasileira da Indústria de Alta Tecnologia de Produtos para Saúde (Abimed), Confederação das Santas Casas de Misericórdia (CMB), Aliança Brasileira da Indústria Inovadora em Saúde (ABIIS) e Associação dos Laboratórios Farmacêuticos Nacionais (Alanac).

