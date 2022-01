Fantasma da inflação segue assombrando projeto de reeleição de Bolsonaro

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes.

O ministro-chefe da Casa Civil do governo Bolsonaro e um dos articuladores da campanha à reeleição disse em entrevista ao Globo nesta quarta-feira, 26, que se a inflação for reduzida e o emprego voltar a crescer a possiblidade de reeleição é grande. Mas a inflação parece que vai continuar assombrando Bolsonaro. O IPCA-15 divulgado pelo IBGE ficou em 0,58%, enquanto o mercado esperava 0,44%.

O banco Credit Suisse imediatamente reviu sua projeção de inflação para o ano que era de 6% para 6,2%. Um percentual bem maior do que a média do mercado que espera inflação de 5,3%. Mas qualquer uma das previsões são suficientes para trazer problemas ao governo. O Credit Suisse alerta que a inflação fortemente elevada dos serviços tem sido impulsionada por dois fatores que não devem retroceder no curto prazo: reabertura da economia e inércia. “Este último afetará diretamente os preços de aluguéis e taxas, salários e energia elétrica, e indiretamente os preços de cursos educacionais, alimentação fora de casa, serviços pessoais e outros.”

