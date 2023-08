Exportação de equipamentos médicos rende R$ 2 bilhões no primeiro semestre

As exportações de equipamentos médicos brasileiros somaram 433,5 milhões de dólares, ou cerca de 2 bilhões de reais, no primeiro semestre de 2023. O montante é inferior em quase 4% ao registrado nos mesmos meses de 2022, mas ainda superior ao do período pré-pandemia da Covid-19, que impulsionou o setor. “Fechamos 2022 com valor 29% superior ao registrado em 2019. Com a diminuição de casos da Covid, o valor tem se aproximado ao desempenho pré-pandêmico”, diz Larissa Gomes, gerente de projetos e marketing internacional da Associação Brasileira da Indústria de Dispositivos Médicos (ABIMO).

A queda observada neste ano deveu-se principalmente a uma retração de 20% nas vendas do segmento de laboratório, que vem apresentando queda nas exportações nos últimos dois anos. O segmento teve alta de 89,5% nas exportações em 2020, impulsionadas principalmente pela venda de reagentes de diagnóstico de laboratório, como o da Covid-19.

O continente americano segue como o principal importador dos equipamentos de saúde brasileiros. Do total exportado no primeiro semestre, 65% foi destinado a países da região, sendo os Estados Unidos, Argentina, México e Colômbia os principais destinos das vendas brasileiras. O continente Europeu representou 23,45% do total exportado e Ásia, África e Oceania somaram 11,55% do total.

