Executivos mostram insatisfação com ações sustentáveis nas empresas

Cerca de metade dos executivos ouvidos em uma pesquisa que mapeia a sustentabilidade em empresas afirma que seus líderes, os presidentes das companhias, não promovem a inovação necessária para tornar os negócios mais sustentáveis. Também de acordo com o levantamento, no entanto, 76% relatam que os CEOs têm algum nível de comprometimento com a pauta. Para outros 59%, as estratégias das companhias visam a melhora de indicadores ambientais. Os dados são da consultoria americana Russel Reynolds, que entrevistou 12 mil profissionais de 104 países das Américas, Ásia, Europa e Oceania.

Segundo Tatyana Freitas, chefe de ESG da Russell Reynolds, o ponto fundamental é a transformação de boas intenções em ação efetiva. “Conduzir uma organização para o desenvolvimento sustentável não é fácil. Especialmente, considerando o medo generalizado de mudanças e um cenário que favorece os ganhos de curto prazo. É preciso uma liderança ousada para transformar visão em ação”, diz.

