Ex-presidente da Petrobras tem nova dor de cabeça, e não envolve Bolsonaro

O ex-presidente da Petrobras Roberto Castello Branco, que deve enfrentar um inquérito sobre uma suposta interferência do presidente Jair Bolsonaro nas estatais, tem mais um motivo para se preocupar. A 3R Petroleum, empresa privada na qual preside o conselho, viu seus papéis derreterem 40% desde as máximas históricas registradas há menos de dois meses, no final de maio. Para os analistas da Genial, o aumento de aversão ao risco nos mercados, o risco maior de uma recessão global e de tributação nas petroleiras derrubaram as ações, mas os especialistas ainda recomendam a compra do papel. “Houve uma reação exagerada nos papéis da empresa. Nos atuais níveis de preços, as ações de petróleo ainda aceitam muito desaforo – ou seja, sob a ótica dos preços da commodity, as ações já estão excessivamente descontadas e implicam em seus preços preços do petróleo abaixo dos 50 dólares o barril até o final das suas vidas produtivas”, escreveram em relatório. Às 11h56, os papéis subiam 2,4% na esteira do brent, que sobe num dia de respiro nos mercados.

