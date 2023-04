Ex-gerentes de financeira são acusados de replicar esquema de pirâmide

Clientes da corretora BeCapital Investimentos, sediada no Rio de Janeiro, acusam a companhia de operar de maneira fraudulenta, diga-se, em caso muito semelhante ao ocorrido em outra financeira carioca, a PetraGold, na qual dois fundadores da BeCapital trabalharam como gerentes. O esquema seria o mesmo, em que corretores de outras instituições financeiras são contratados pela empresa, levando consigo parte de sua carteira de clientes, e, após a compra de debêntures privadas através de ofertas públicas — prática proibida pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), clientes não conseguem reaver seus investimentos. Há inclusive quem tenha alocado recursos tanto na BeCapital quanto na PetraGold, ficando “duplamente lesado”, nas palavras de uma fonte. Em parecer de um interventor judicial motivado por um processo contra a empresa, constata-se a prática de pirâmide financeira, além de um rombo de quase 22,4 milhões de reais em debêntures emitidas e não resgatadas.

A contratação de corretores que construíram relações de confiança com investidores em outras financeiras também se deu na PetraGold, como denunciado pela coluna. Com isso, dois dos fundadores da BeCapital, Calebe Cerqueira e Paulo Ramos Paiva, teriam copiado o que viram na outra empresa, onde tinham cargo de gerente. Uma fonte que trabalhou como corretora em ambas as financeiras relata que, a fim de trazer esses corretores estratégicos para seu negócio, os sócios da companhia os convidaram para uma confraternização em um barco no Rio de Janeiro. O evento teve “tudo do bom e do melhor”, nas palavras da fonte, que coloca a alta comissão ofertada pela BeCapital aos corretores como fator que os fez deixar seus empregos anteriores.

Vale dizer que, em meio a uma briga entre os quatro sócios da empresa — com uma dupla responsabilizando a outra pela derrocada do empreendimento, Cerqueira e Paiva foram afastados de seus cargos. Além disso, Thaylan Cerqueira abriu um processo no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) contra a BeCapital, empresa do próprio irmão, afirmando que fez uma alocação na financeira e não consegue reaver seu patrimônio. No início deste ano, Calebe Cerqueira foi trabalhar com finanças em Curitiba, no Paraná, longe do embate na Justiça carioca, como atestado por Thalyan em mensagens obtidas pela coluna.

