Europeus estão ‘devendo’ sobre o clima, diz ministro de Bolsonaro

Atualizado em 19 out 2022, 11h04 - Publicado em 19 out 2022, 11h31

Em encontro realizado pela Esfera Brasil, nesta segunda 17, em São Paulo, o ministro das Relações Exteriores, Carlos França, disse que o Brasil irá preparado para responder aos questionamentos relativos ao desmatamento na COP 27, a Conferência da ONU para Mudanças Climáticas que começará em 6 de novembro, no Egito.

Segundo o chanceler, assim como feito para a COP 26, ele conversou com setores da sociedade civil antes de ir para a conferência, e entende que o país tem condições de aderir ao acordo antidesmatamento sem “ferir” interesses do mercado interno, principalmente do agronegócio. França também disse que o Brasil chegará à conferência “com mais gente devendo lá”, porque haverá um balanço muito negativo para os países desenvolvidos que estão recorrendo a fontes fósseis de combustível para substituir as importações da Rússia para a Europa.

