Estrangeiro não está acostumado com ingerência política, diz André Colares

VEJA Mercado | 18 de março de 2024.

As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados em alta na manhã desta segunda-feira, 18. Os dados de janeiro do varejo e dos serviços surpreenderam, e muito, o mercado financeiro. A Pesquisa Mensal do Comércio (PMC) avançou 2,5% em relação a dezembro, contra aposta de 0,2% do mercado. Os serviços cresceram 0,7%, quando as projeções médias apontavam para uma retração de 0,4%. Os dados são importantes para o Banco Central, que se reúne na próxima quarta-feira para discutir a política monetária do Brasil. A expectativa é por um corte de 0,5 ponto percentual nas taxas de juros. O Federal Reserve (Fed) também se reúne e os investidores estarão de olhos abertos aos passos de Jerome Powell, presidente da instituição. Novos dados de arrecadação e a prévia do PIB de janeiro também prometem esquentar a semana. O Magazine Luiza reporta resultados trimestrais após o fechamento do mercado. Diego Gimenes entrevista André Colares, CEO da Smart House Investments.

