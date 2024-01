Estados Unidos entram na mira da Apex para atração de investimentos

A ApexBrasil, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, terá um novo foco neste início de 2024: a atração de investimentos vindos dos Estados Unidos e a promoção de exportações brasileiras para o país. Ao longo do ano passado, a atuação da agência se voltou especialmente aos continentes latinoamericano e africano, além de países árabes.

Para a fase que se inicia, o presidente da agência, Jorge Viana, acertou com a embaixadora do Brasil em Washington, Maria Luiza Viotti, a realização de um fórum reunindo todos os Setores de Promoção Comercial do Ministério das Relações Exteriores instalados nos EUA e no Canadá. O encontro contará com empresários e investidores norte-americanos, que serão apresentados aos investimentos mais atrativos no Brasil.

