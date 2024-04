Estado de São Paulo bate recorde de novas empresas no primeiro trimestre

O estado de São Paulo bateu recorde na abertura de empresas no primeiro trimestre deste ano. Foram mais de 83 mil novas companhias paulistas, um aumento de 10,6% em relação à quantidade de negócios iniciados nos primeiros três meses de 2023. Já o saldo de aberturas menos encerramentos ficou em cerca de 45.500 empresas, número 13,4% superior ao do ano passado. Os dados, da Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp), consistem no melhor resultado para um primeiro trimestre em quase 30 anos, desde o início da série histórica, em 1998. Também segundo a Jucesp, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico de São Paulo, o mês de março apresentou o maior número de novos CNPJs, com mais de 30 mil abertos, seguido por fevereiro e janeiro, com cerca de 28 mil e 24 mil, respectivamente.

Siga o Radar Econômico no Twitter