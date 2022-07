Escassez de gás russo pode se estender com turbina da Siemens presa

Mais tensão se acumula acerca do gasoduto Nord Stream, que tem papel fundamental no abastecimento de gás russo para a Europa. O funcionamento de suas instalações se encontra interrompido devido a uma manutenção de dez dias iniciada na segunda-feira, 11. Como se isso não bastasse para atiçar a ansiedade dos europeus, a Gazprom, principal empresa de energia russa e operadora do sistema, declarou que o apagão de energia da Nord Stream pode se estender. Em comunicado emitido nesta quarta-feira, 13, a companhia afirmou que uma turbina da Siemens que integra o gasoduto estaria presa no Canadá, tendo sido enviada ao país para receber reparos.

Apesar de o país norte-americano ter afirmado que tem a intenção de devolver a turbina, a Gazprom atesta que “não possui qualquer documento que permita a retirada do motor da turbina pela Siemens”. O caso levanta suspeitas de irregularidades, uma vez que já haviam especulações de que a Rússia poderia utilizar uma justificativa técnica para dificultar o ainda mais o acesso da Europa a seu gás natural, assim aumentando a retaliação ao continente que apoia a soberania ucraniana em sua guerra contra o país.

