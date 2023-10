Enem não é prioridade de pais ao buscar escola particular, aponta pesquisa

Ao escolher uma escola particular onde matricular seus filhos, os pais tendem a privilegiar itens como infraestrutura e abordagem pedagógica, colocando a preparação para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, em segundo plano. A tendência é apontada por uma pesquisa da plataforma SchoolAdvisor, voltada à comparação de escolas, e ocorre em todos os níveis de ensino, inclusive o ensino médio. Nessa etapa, a infraestrutura e a pedagogia das escolas são, cada uma, elencadas como prioritárias por cerca de 17% dos pais. A nota da escola no Enem tem pouco menos de 14% das menções, atrás da mensalidade da instituição, com 15,25%. Para os pais, a performance no Enem só é mais importante do que o “bilinguismo”, quando a escola oferece aulas em dois idiomas, prioridade de 10,3% dos que matriculam filhos no ensino médio particular.

Siga o Radar Econômico no Twitter