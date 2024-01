Enel volta ao centro das críticas em meio à falta de energia em São Paulo

Mais uma vez, milhares de paulistanos aguardam pela atuação célere da Enel Brasil, a concessionária de energia da cidade de São Paulo, depois de fortes chuvas interromperem os serviços de energia. Segundo relatos feitos ao Radar Econômico, há regiões da cidade que enfrentam falta de energia há mais de 18 horas, como na região de Pinheiros e do Pacaembu, na Zona Oeste. Pelas redes sociais, clientes na Vila Mariana e de Moema, na Zona Sul, também afirmam estar sem luz — alguns, desde às 15h30 de segunda-feira 8. Nas redes sociais, a última manifestação geral da Enel — tirando respostas pontuais e genéricas direcionadas a clientes que reclamaram dos serviços — foi às 22h29 da segunda-feira. “Nossas equipes seguirão trabalhando para reconstruir os trechos da rede e restabelecer a energia para todos os clientes afetados”, diz o comunicado.

Depois da publicação da nota, a Enel enviou um posicionamento ao Radar Econômico, reproduzido na íntegra a seguir: “A Enel Distribuição São Paulo informa que restabeleceu a energia para 81% dos clientes que tiveram o fornecimento impactado na tarde de ontem (08/01). A companhia trabalha para normalizar o fornecimento aos cerca de 1% dos clientes da distribuidora em São Paulo que estão sem energia em função da forte chuva, acompanhada por rajadas de ventos de até 76km/h, que atingiu parte da área de concessão da distribuidora. Na capital, as regiões mais afetadas no momento são Moema, Vila Nova Conceição e Planalto Paulista em função, principalmente, da queda de árvores e galhos sobre a rede elétrica. Ainda na tarde de ontem, de imediato, a companhia reforçou seu plano de ação com aumento das equipes em campo e manobras remotas via sistema de telecomando para minimizar o impacto aos clientes. Mais de 800 equipes seguem trabalhando ao longo do dia para reconstruir os trechos da rede elétrica danificados e restabelecer a energia para todos”.